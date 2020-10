Muttenz BL Auto geht vor der Berufsschule in Flammen auf

Am Dienstagvormittag ging in Muttenz ein Auto in Flammen auf.

Eine Leser-Reporterin beobachtete am Dienstagvormittag vor der Berufsschule an der Kriegackerstrasse in Muttenz BL ein Auto, das in Flammen aufging. Auf Anfrage sagt sie: «Ich war gerade in der Schule, als das Auto angefangen hat zu brennen. Wir konnten dann auch beobachten, wie das Feuer auf das weisse Auto übergriff, bevor die Feuerwehr eintraf.»