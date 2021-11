Auto gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit entgegenkommenden Auto – sechs Verletzte – Wagerswil TG

Am Samstagmorgen kurz vor elf Uhr ist ein 31-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Weiler Egelshofen in Wagerswil TG unterwegs gewesen, teilt die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mit. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der 31-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 37-Jährigen.