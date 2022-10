Stadt Zürich: Auto gestohlen und Hund ausgesetzt – wer hat Zwergspitz Rex gesehen?

Am Freitagmorgen wurde ihr VW Polo mitsamt Rex mitten in der Stadt Zürich von einer unbekannten Täterschaft gestohlen.

Am Freitagmorgen um etwa 11.30 Uhr entwendete mindestens ein Dieb das Auto von Romana Grumetter, dass zu diesem Zeitpunkt an der Kanonengasse inmitten der Stadt Zürich geparkt war. Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl um etwa zwölf Uhr, als sie zum Parkplatz zurückkehrte und bereits ein anderes Fahrzeug dort stand. Daraufhin habe sie sofort die Polizei alarmiert. «Weil ich einen Apple Airtag im Auto hatte, konnte ich den Standort des Autos laufend verfolgen», so Grumetter. «Ich habe die Polizei per Telefon auf dem Laufenden gehalten, während diese mit Blaulicht und Sirene einen Airtag-Standort nach dem anderen abklapperte».

Airtag lieferte Hinweise

Zwar konnte der Dieb von den Einsatzkräften nicht überführt werden, doch der VW Polo von Grumetter wurde dank des Trackingchips an der Friedhofstrasse in Mettmenstetten gefunden, wo das Auto parkiert worden war. Zuvor dürfte der Dieb laut den Airtag-Daten noch einen Stopp an der Törlenmattstrasse in Hausen am Albis gemacht haben. Die Kapo habe das Auto fürs Erste mitgenommen, nun werde es auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren ausgewertet. Ausserdem soll eine Auswertung des Airtags Rückschlüsse darauf zulassen, mit welchen Handys sich der Trackingchip verbunden hat.