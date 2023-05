Ellighausen: Rollerfahrer (17) bei Kollision schwer verletzt

Am Dienstag war gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau ein 17-jähriger Rollerfahrer kurz nach 13 Uhr auf der alten Poststrasse in Richtung Lippoldswilen TG unterwegs. Wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, kollidierte er bei der Kreuzung «Schöntalstich» mit dem Auto einer vortrittsberechtigten, von rechts kommenden 41-Jährigen.