Günsberg SO : Auto hebt bei Selbstunfall ab – Lenker (19) und Beifahrer (20) verletzt

In Günsberg SO kam es am Samstagabend zu einem Selbstunfall. Die beiden jungen Autoinsassen wurden dabei verletzt.

1 / 3 Das Auto kam auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs zwischen einer Stützmauer und Siloballen zum Stillstand. Kapo Solothurn Der Kleinwagen war von der Strasse abgekommen, durchs angrenzende Wiesland gefahren und aufgrund von abfallendem Terrain abgehoben. Kapo Solothurn Die beiden jungen Insassen wurden bei dem Selbstunfall verletzt. Kapo Solothurn

Auf der Balmstrasse in Günsberg verunfallte am Samstagabend ein Autofahrer. Der 19-Jährige verlor in einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt. Der Kleinwagen kam von der Strasse ab, fuhr durchs angrenzende Wiesland und hob aufgrund von abfallendem Terrain ab. Nach rund 20 Metern Flug kam er auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs zwischen einer Stützmauer und Siloballen zum Stillstand.

Der Lenker verletzte sich dabei leicht und wurde ins Spital gebracht. Der 20-jährige Beifahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungshelikopter verletzt in ein Spital geflogen. Das Auto erlitt Totalschaden.

