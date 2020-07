vor 45min

St. Gallen

Auto in Parkgarage fängt Feuer – viel Rauch in Umgebung

Am Burggraben in St. Gallen ist in einer Tiefgarage ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Das Parking musste vorübergehend geschlossen werden.

von Leo Butie

Darum gehts Am Burggraben ist im Parking ein Auto in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Verletzte hat es keine gegeben.

Die Tiefgarage wurde vorübergehend geschlossen.

Aus noch unbekannten Gründen hat am Mittwochmorgen im ersten Untergeschoss der Tiefgarage am Burggraben ein Auto Feuer gefangen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. «Laut ersten Erkenntnissen hat es keine Verletzte gegeben», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. Es sei ein automatischer Alarm ausgelöst worden und die Leute wurden per Durchsage gebeten, die Tiefgarage zu verlassen.

Die Flammen haben sich nicht auf andere Fahrzeuge ausgebreitet. Sachschaden entstand primär am Auto, das Feuer fing. Die genaue Brandursache wird untersucht. Der Einsatz bei dem Parking dauerte bis nach 9 Uhr an. Widmer rechnet damit, dass die Tiefgarage im Laufe des Vormittags wieder geöffnet werden kann.

