Am Samstagnachmittag kollidierte in Giswil im Kanton Obwalden ein Auto frontal mit einem Baum. Aus noch ungeklärten Gründen kam der 58-jährige Fahrer die Grossteilerstrasse von der Strasse ab und prallte in den auf einer Wiese stehenden Baum. Das schreibt die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung.