Bern Bethlehem : Auto kollidiert frontal mit Lastwagen – ein Toter, zwei Verletzte

Ein Freitag kam es in Bern zu einem schweren Unfall, wobei ein Lastwagen und ein Auto verwickelt waren. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Auf der neuen Murtenstrasse in Bern verlor am Freitagvormittag eine Person ihr Leben.

Das Unglück ereignete sich am Freitagvormittag um 11 Uhr auf der neuen Murtenstrasse in Bern. Gemäss der Kantonspolizei fuhr ein Autofahrer und seine Beifahrerin von der Autobahnausfahrt Richtung Bern Brünnen, als es aus bisher unklaren Gründen zu einer Frontalkollision mit einem Lastwagen kam. Der Autolenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Angehörige der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern aus dem Auto geborgen werden, wie Kapo-Sprecherin Isabelle Wüthrich ausführt: «Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.» Die Beifahrerin und der Lenker des LKWs wurden beim Unfall ebenfalls verletzt und mussten mit einer Ambulanz hospitalisiert werden. «Es bestehen konkrete Hinweise zur Identität des Verstorbenen. Die formelle Identifikation steht indes noch aus», so Wüthrich.