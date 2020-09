Neuhausen SH : Auto kollidiert frontal mit Motorroller

Eine Autofahrerin übersah in Neuhausen SH einen Motorroller und kollidierte mit diesem.

In Neuhausen am Rheinfall SH ist am Sonntagabend ein Auto frontal mit einem Motorroller kollidiert. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer leicht, wie die Schaffhauser Polizei am frühen Montagmorgen bekannt gab.