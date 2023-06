Auto kollidiert in Schmitten mit Felswand – Lenker (68) tot

Durch das automatische Notrufsystem eines Autos erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden am Dienstag kurz nach 13 Uhr die Meldung eines Verkehrsunfalls in Schmitten GR. Die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst Davos sowie der Rega stiessen auf einen leblosen Mann am Steuer des Fahrzeugs. Das Auto ist auf der Fahrt in Richtung Davos GR über die Gegenspur gefahren und in eine Felswand gefahren.