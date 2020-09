Ein Selbstunfall in Ellikon am Rhein ZH endet tödlich. An Dienstagnachmittag war eine 75-jährige Frau kurz vor 16.30 Uhr auf der Ellikerstrasse in Richtung Flaach unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug in einer Kurve von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Das Auto fuhr mehrere Meter über eine Wiese, bis es frontal mit einem Baum kollidierte.