Rothenfluh (BL): Auto kollidiert mit Wildschweinrotte – zwei Tiere tot

In Rothenfluh im Kanton Baselland kollidierte am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Personenwagen auf der Ormalingerstrasse mit einer Gruppe von Wildschweinen. Der Fahrer des Wagens wurde beim Unfall leicht verletzt, während zwei der Wildschweine an den Folgen des Unfalls starben.