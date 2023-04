Deisswil bei Münchenbuchsee BE: Mann auf Parkplatz von Auto erfasst

In Deisswil bei Münchenbuchsee ist ein Mann auf einem Parkplatz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Die Meldung zu einem Unfall in Deisswil bei Münchenbuchsee erreichte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag um circa 15.20 Uhr. Gemäss aktuellen Erkenntnissen sei ein Autolenker auf der Autobahn A6 in Richtung Schönbühl unterwegs gewesen, als das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen von der Autobahn abgekommen sei und den Wildzaun durchbrochen habe.



Daraufhin sei das Auto auf den Parkplatz einer angrenzenden Firma geraten, dort mit mehreren parkierten Fahrzeugen kollidiert und habe schliesslich einen Mann erfasst, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz aufgehalten habe.