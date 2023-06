Langrickenbach: Drei Personen bei Unfall schwer verletzt

Das Auto kam in Langrickenbach von der Strasse ab und krachte in ein Haus.

In der Nacht auf Montag hat sich in Langrickenbach ein schwerer Unfall ereignet. Kurz vor 0.45 Uhr war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Mattwilerstrasse von Happerswil in Richtung Bruster unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er kurz vor dem Dorfeingang rechts von der Strasse ab, kollidierte mit einem Kandelaber und in der Folge mit der Fassade eines Hauses, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.



Der Fahrer und ein 19-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 19-jährige Mitfahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Langrickenbach aus dem Auto befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er durch die Rega ins Spital geflogen.