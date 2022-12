Dagmersellen LU: Auto kracht auf Schulhausplatz – Fahrer (80) und zwei Schüler verletzt

Am Freitag, kurz nach 11.30 Uhr, hat sich in Uffikon ein heftiger Unfall ereignet. Ein 80-jähriger Mann war mit seinem Auto in Dagmersellen im Ortsteil Uffikon in Richtung Dorfzentrum unterwegs. Bei der Einmündung in die Dorfstrasse fuhr das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen geradeaus, teilt die Luzerner Polizei mit. Es durchbrach zuerst eine Leitplanke und danach einen Maschendrahtzaun. Das Auto krachte schliesslich auf den Schulhausplatz und überschlug sich.