Am Mittwochabend kam es in Kirchberg SG zu einem spektakulären Selbstunfall, als ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 43-Jährige fuhr mit seinem Auto von Bazenheid in Richtung Kirchberg. Dabei kam sein Auto gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen in einer Linkskurve von der Strasse ab und prallte frontal gegen eine Betonmauer. In der Folge wurde das Auto abgewiesen und kam mit der Vorderachse auf der Mauer aufgebockt zum Stillstand. Der 43-Jährige konnte sich nicht selbst befreien und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden.