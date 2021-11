St. Margrethen SG – Auto kracht in Hotel – spektakulärer Unfall nach Diebstahl

Ein Auto fuhr in St. Margrethen in ein noch nicht fertig gestelltes Hotel und Heilbad.

In der Nacht von Sonntag auf Montag krachte es um 5.15 Uhr an der Hauptstrasse in St. Margrethen. Ein Auto mit polnischem Kennzeichen fuhr bei einem sich im Bau befindenden Mineralheilbad in den Eingangsbereich. Wie ein Mitarbeiter der Gemeinde auf Anfrage angibt, war neben der Polizei auch die Grenzwache vor Ort.