Ein 38-jähriger Mann ist am Mittwochabend tödlich verunfallt. Er war kurz vor 21.15 Uhr in seinem Auto auf der A4 durch den Islisbergtunnel unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen prallte das Fahrzeug in der Tunnelmitte in eine Notfallbucht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker so stark verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.