Unglück in Weinfelden TG: Auto kracht in Motorrad – 18-jähriger Töfffahrer tot

An einer Kreuzung in Weinfelden kollidierten ein Auto und ein Motorrad.

In Weinfelden im Kanton Thurgau kam es am Sonntagmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte eine 65-jährige Autofahrerin kurz vor 11.45 Uhr von der Kreuzlingerstrasse links in die Konstanzerstrasse einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten Motorradfahrer, der auf der Konstanzerstrasse in Richtung Weinfelden fuhr.