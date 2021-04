Büron LU, 21. März 2021: Kurz nach 13 Uhr rollte ein Auto in Büron LU einen Abhang hinunter und geriet mit der Fahrzeugfront in den Müliweiher. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest beim Autofahrer (45) ergab einen Wert von 0.75 mg/l und ein Drogenschnelltest fiel ebenfalls positiv aus. Er musste seinen Fahrausweis abgegben.

Cham ZG, 14. April 2021: Gegen 21.15 Uhr fuhr eine 34-Jährige auf der A4a von Steinhausen nach Zürich. Bei der Verzweigung Blegi prallte sie in den dortigen Fahrbahnteiler und fuhr auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen Blegi-Luzern/Blegi-Zürich weiter, worauf sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die Autofahrerin musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden. Ein Atem-Alkoholtest fiel positiv aus und eine Blutprobe im Spital wurde angeordnet. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch 25 Meter Leitplanke sowie zwei Randleitpfosten und ein Verkehrsteiler wurden beschädigt.

