Rapperswil-Jona SG : Auto landet auf Dach und brennt komplett aus – 5 Personen verletzt

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich bei Rapperswil-Jona ein schwerer Verkehrsunfall. Fünf junge Erwachsene wurden dabei verletzt.

Fünf Personen wurden in Spitäler gebracht.

Fünf junge Personen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren sind am frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Rapperswil-Jona SG verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer kam mit dem Auto von der Strasse ab. Das Auto geriet in Vollbrand.