Bern Ostring: Auto landet bei Unfall auf A6 auf dem Dach

Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Auf der Autobahn A6 ereignete sich am Montagabend kurz nach 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto von Thun kommend in Richtung Wankdorf unterwegs, als es im Bereich einer Baustelle im Ostring eine Leitplanke touchierte. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach auf dem rechten Fahrstreifen zu liegen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.