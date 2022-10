Frauenfeld TG: Auto landet nach Crash im Bach – zwei Personen verletzt

Daraufhin schleuderte das Auto über die Strasse hinaus und kam in einem Bach zum Stillstand.

Ein 21-jähriger Autofahrer war in der Nacht zum Sonntag auf der St. Gallerstrasse von Frauenfeld TG in Richtung Matzingen TG unterwegs. In einer Linkskurve vor dem Weiler Murkart überholte er ein Auto. Nach der Kurve kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto einer 40-jährigen Frau und einem weiteren entgegenkommenden Auto eines 69-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.