Berneck SG : Auto landet nach Unfall auf rutschiger Strasse auf der Seite

Nach einem Unfall in Berneck SG landete das Auto einer 27-Jährigen auf der Seite. Dabei verletzte sich eine Frau (31).

Am Samstag, um 10.45 Uhr, hat sich auf der Husenstrasse in Berneck SG ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet.

Eine 27-jährige Frau fuhr am Samstagmorgen mit ihrem Auto und einer 31-jährigen Beifahrerin auf der schmalen Husenstrasse in Berneck SG talwärts. Zeitgleich fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Auto bergwärts. Als die 73-Jährige das Auto der 27-Jährigen erblickte, brachte sie ihr Auto zum Stillstand, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Die 27-jährige Autofahrerin leitete ebenfalls ein Bremsmanöver ein. Dabei kam ihr VW Up! auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal in das rechtsseitige Wiesenbord. Durch den Aufprall kippte das Auto nach links und prallte in das Fahrzeug der 73-Jährigen. Danach kam das Auto auf der linken Seite liegend zum Stillstand.