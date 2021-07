Othmarsingen AG : Auto landet wegen Crash nach Ausweichmanöver auf dem Dach

Weil ein 27-jähriger Lenker auf die Gegenfahrbahn auswich, um eine Auffahrkollision zu vermeiden, kam es zu einem heftigen Frontalcrash. Dabei überschlug sich der entgegenkommende Wagen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 14 Uhr in Othmarsingen. Ein Autolenker, der auf der Dottikerstrasse in Richtung Othmarsingen unterwegs war, wollte links in eine Nebenstrasse abbiegen und bremste deshalb ab. Ein 27-jähriger Schweizer, der in gleicher Richtung unterwegs war, realisierte dies zu spät. Um eine Auffahrkollision zu verhindern, wich er nach links aus und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Auto.