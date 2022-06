Verkehr: Auto-Lobby wehrt sich gegen PS-Grenze für Junge

Themenbild: Autoposer fahren mit ihren Sportwagen durch die Innenstadt und rund ums Seebecken, aufgenommen am Buerkliplatz. 26.03.2021 (URS JAUDAS/TAMEDIA AG)

Der Bundesrat solle eine PS-Beschränkung für Auto-Junglenkerinnen und -lenker einführen, fordert Gabriela Suter, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau. Der Blick auf die Polizeimeldungen zeige, dass junge, meist männliche Fahrzeuglenkende regelmässig viel zu schnell unterwegs seien. Das bestätige sich auch in der Unfallstatistik.

Andere europäische Länder kennen laut Suter deshalb schon seit längerem eine Leistungsbegrenzung für Neulenkerinnen und -lenker. In Italien etwa dürften Anfänger und Anfängerinnen im ersten Jahr nur Autos mit maximal 75 PS fahren, in Kroatien gilt für unter 25-Jährige eine Obergrenze von 102 PS. Eine solche Beschränkung solle auch in der Schweiz eingeführt werden, wie sie hierzulande für Motorräder bereits existiert.