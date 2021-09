«Dieselgate» - Auto-Manager müssen knapp 18 Millionen Strafe aus Privatvermögen zahlen

I m Herbst 2015 musste der VW-Konzern zugeben, dass er seit 2006 unzulässige Abschalteinrichtungen in seinen Autos eingebaut hatte, welche die Abgaswerte bei Dieselmotoren manipulierten. Diese konnten erkennen, wenn ein Auto auf dem Prüfstand war. Die Software schaltete dann die Katalysatoren in vollem Umfang ein - und im Test konnten so die vorgegebenen Abgaswerte eingehalten werden. Auf der Strasse allerdings liess die Software die Katalysatoren nur teilweise arbeiten . Dies wurde 2014 von amerikanischen Behörden entdeckt. In der Folge wurde gegen den Konzern international ermittelt und VW wurde mehrfach zu hohen Bussen verurteilt. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch Manipulationen bei Fahrzeugen von Audi und Porsche öffentlich.