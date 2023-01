Dättwil AG : Auto mit 6 Insassen überschlägt sich auf A1 – 18-Jähriger verstorben

Ein Auto mit sechs Insassen ist in der Nacht auf Samstag bei der A1-Ausfahrt Baden-West von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Es kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Im Auto sassen sechs Menschen. Alle wurden verletzt und mussten in die umliegenden Spitäler gebracht werden. Ein 18-Jähriger wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er später verstarb.

Sechs Personen wurden verletzt, ein 18-Jähriger verstarb am Samstagabend im Spital.

In der Nacht auf Samstag hat sich auf der A1-Ausfahrt Baden-West ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, ereignete sich in der Nacht auf Samstag um 1.30 Uhr ein schwerer Autounfall bei der A1-Ausfahrt Baden-West, bei dem sich sechs Personen verletzten. Ein 18-Jähriger wurde in kritischem Zustand ins Spital gefahren. Dort ist er am Samstagabend seinen schweren Verletzungen erlegen, teilt die Kantonspolizei Aargau mit.