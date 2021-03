«Die echte Nummer steht in unserem Depot»

Das Berner Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt SVSA teilt mit, dass es sich beim im Vi d eo dargestellten Nummernschild um eine Fälschung handelt: «Die echte Berner Nummer steht seit über einem Jahr in unserem Depot», so das SVSA. Dass Schweizer Autonummern im Ausland gefälscht werden, komme immer wieder vor. «Wahrscheinlich will der Autofahrer so Steuern oder Versicherungskosten einsparen.» Problematisch werde es, wenn es dann zu einem Unfall komme.