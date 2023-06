Basel: Polizei zieht laute Autoposer aus dem Verkehr

Die Polizei macht in Basel regelmässig Kontrollen im Auto-Poser-Milieu. Die Szene traf sich lange am Hafen, bis die intensive Kontrolltätigkeit sie von dort vertrieb.

Einmal zur Inspektion bitte: An der Gellerstrasse überprüfte die Kantonspolizei am Freitagabend 35 Autos, die der Poser-Szene zugeordnet werden können.

Von den 35 kontrollierten Autos durften fünf die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Bei einem Fahrzeug waren erhebliche Reifenmängel die Ursache, in einem anderen Fall der Alkoholpegel der Person am Steuer. Bei dreien gab es einen konkreten Verdacht auf verbotene technische Änderungen. In zwei Fällen wurden die Experten der Motorfahrzeug-Prüfstation fündig und stellten illegale Veränderungen an der Abgasanlage fest, die zu einer Lärmsteigerung führten.