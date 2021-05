Aus der Nachbarschaft - Auto mit Schwangerer prallt bei Notaufnahme in Mauer – ein Toter

Friedrichshafen (D), 07.05.2021: Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es vor dem Haupteingang des Klinikums Friedrichshafen. Ein Auto fuhr in eine Betonmauer. Der Lenker verstarb, eine hochschwangere Frau und eine weitere Frau wurden verletzt. Das Kind wurde per Notkaiserschnitt geboren und ist am Nachmittag nach dem Unfall wie die Mutter in lebensbedrohlichem, aber derzeit stabilem Zustand in der Klinik. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun untersucht.