Im Feierabendverkehr – Auto mit sieben Insassen verunfallt auf A1 – drei Personen schwer verletzt

Am Montag kurz vor 19 Uhr fuhr ein Autolenker auf der Autobahn A1 in Richtung Winterthur. Aus noch unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Im Unfallauto befanden sich insgesamt sieben Personen, drei von ihnen wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt, die anderen vier Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.



Eine Person musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, die anderen Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Spitäler transportiert, wie Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, zu «BRK News» sagt.