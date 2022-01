Winterthur - Auto nach Party geklaut und Unfall gebaut – Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Eine Frau meldete am 28. Dezember bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur, dass in der vergangenen Nacht ihr Auto entwendet worden sei. Sie hätte es nun wiedergefunden, jedoch sei das Fahrzeug stark beschädigt. Laut einer Mitteilung stellte sich heraus, dass am Fundort des Fahrzeugs in der Nacht zuvor eine private Party stattgefunden hatte.