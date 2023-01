Auto ohne Lenker rollt 170 Meter in Garageneinfahrt

Sulz (A) : Auto ohne Lenker rollt 170 Meter via Böschung, Laterne, Zaun und Wand in Garageneinfahrt

Ein 40-jähriger Autofahrer stellte am Montag kurz vor Mittag seinen Citroën bei seinem Haus in der Garage in Sulz (A) ab. Anschliessend stieg der Mann aus dem Auto aus und begab sich ins Haus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit setzte sich das Auto aufgrund des leichten Gefälles der Garage sowie des eingelegten neutralen «N»-Ganges in Bewegung und rollte rückwärts aus der offenen Garage.