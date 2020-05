Uni St. Gallen

Auto-Papst Dudenhöffer kehrt der Schweiz schon wieder den Rücken

Nach nur zwei Monaten gibt der deutsche Auto-Papst Ferdinand Dudenhöffer seinen «Job» am Institute for Customer Insight der Universität St. Gallen wieder auf.

Der Wechsel von Ferdinand Dudenhöffer vom CAR (Center Automotive Research) der Uni Duisburg-Essen in die Schweiz sorgte Anfang März für Aufsehen. In einem Gespräch mit dem deutschen Fachblatt «AutoBild» erklärte der streitbarste deutschsprachige Experte in Sachen Automobilindustrie am 5. März, warum er seinen Arbeitsplatz von Duisburg nach St. Gallen verlegt. «Ich will den Leuten weiter auf den Geist gehen», sagte der Professor lachend. «Und während ich in Deutschland mit 68 Jahren zwangspensioniert wurde, bietet sich mir eine neue Chance in der Schweiz.» Seine Hauptaufgabe: das Weiterbildungsprogramm Smart Mobility Management am Institute for Customer Insight weiterzuentwickeln.