Bei einem schweren Unfall in Gnosca TI verloren ein Mann und sein kleiner Sohn das Leben.

Am Dienstagabend sind ein 43-jähriger Tessiner und sein einjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie Tio online berichtet, prallte gegen 18 Uhr ein Hyundai mit Tessiner Kennzeichen gegen die Wand der Kirche San Giuseppe an der Kantonsstrasse in Gnosca.