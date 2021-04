In Herbetswil SO kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Solothurner Polizei am Samstag mitteilte, war gegen 16.10 Uhr ein Personenwagen auf der Thalstrasse in Richtung Welschenrohr unterwegs. Kurz nach Herbetswil sei das Auto aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit der Front gegen die Seite eines entgegenkommenden Sattelschleppers geprallt.