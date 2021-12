Winterthur – Auto prallt in Ampel – Lenker fährt samt Metallpfosten fast 300 Meter weiter

Ein Auto prallte am Sonntag auf der Höhe der Verzweigung Zürcher-/Jäger-/Brühlbergstrasse gegen die Mittelinsel sowie das dortige Lichtsignal.

Am frühen Sonntagmorgen war ein unbekannter Autofahrer, mutmasslich handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Honda, auf der Zürcherstrasse in Winterthur unterwegs. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, prallte er kurz vor 6 Uhr auf der Höhe der Verzweigung Zürcher-/Jäger-/Brühlbergstrasse gegen die Mittelinsel sowie das dortige Lichtsignal.