Niederhelfenschwil SG, 27.11.2020: Ein 31-jähriger Autofahrer prallte am Freitagabend in den Güllenfass-Anhänger eines Traktors. Danach drehte sich das Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Auto. Zwei Personen wurden verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 31-jähriger Mann am Freitagabend, kurz vor 18.15 Uhr, mit seinem Auto von Zuckenriet Richtung Schweizersholz. Zeitgleich fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Traktor und einem Güllenfass als Anhänger in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe Freihof in Niederhelfenschwil kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Kollision zwischen der linken Autoseite und dem linken Rad des Güllenfass-Anhängers, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Durch diese Kollision drehte sich das Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit dem Auto einer 56-jährigen Frau, die hinter dem Traktor fuhr.