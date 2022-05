Küttigen AG : Auto prallt in Tunnelportal und gerät in Brand – Person am Steuer stirbt

Bei einem schweren Selbstunfall ist am Samstagmorgen in Küttigen AG eine Person ums Leben gekommen. Das Auto war ins Tunnelportal gerast und fing beim Aufprall Feuer.

1 / 2 Der Wagen raste rechtsseitig gegen das Tunnelportal und fing Flammen. Kantonspolizei Aargau Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Kantonspolizei Aargau

Darum gehts In der Nacht auf Samstag prallte auf der Staffeleggstrasse in Küttigen AG ein Fahrzeug gegen ein Tunnelportal.

Der Wagen fing Feuer und brannte vollständig aus.

Die Person am Steuer konnte noch nicht identifiziert werden.

Am frühen Samstagmorgen um 1.45 Uhr ging beim Polizeinotruf der Kapo Aargau die Meldung ein, dass ein Personenwagen auf der Staffeleggstrasse in Fahrtrichtung Aarau mit dem Tunnelportal des Horentaltunnels kollidiert war. Noch während die Meldung einging begann das massiv beschädigte Fahrzeug an zu brennen. Anwesenden Drittpersonen versuchten, das Feuer zu löschen, hatten dabei jedoch keinen Erfolg.



Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Aarau und der Kantonspolizei Aargau, ein Rettungswagen sowie die Feuerwehren Küttigen und Aarau eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Die nach sehr kurzer Zeit eingetroffenen Polizeipatrouillen versuchten ebenfalls noch das brennende Fahrzeug zu löschen, hatten wegen des Vollbrands des Fahrzeugs jedoch keine Chance. Erst die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand schliesslich unter Kontrolle bringen und löschen. Die Person am Steuer konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Unfallursache sowie auch die Identität der verstorbenen Person sind momentan noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist laut Polizeisprecher Dominic Zimmerli noch unklar. Derzeit wird die verstorbene Person forensisch untersucht und ein DNA-Abgleich vorbereitet. Die Kantonspolizei Aargau nahm umgehend Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs auf, die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eröffnet.

Zwecks Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Staffeleggstrasse im Bereich des Horentaltunnels in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine entsprechende Umleitung ein.