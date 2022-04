Ennetbürgen NW : Auto prallt in zwei Fahrzeuge und überschlägt sich mehrmals

Eine seitliche Kollision führte am Samstag im Kanton Nidwalden zu einem spektakulären Unfall. Eine Person wurde dabei verletzt.

Ein Autofahrer (87) übersah am Samstagvormittag beim Abbiegen in Ennetbürgen einen weiteren Personenwagen und kollidierte mit diesem seitlich. In der Folge geriet dieses Fahrzeug ins Schleudern, kam rechtsseitig von der Strasse ab, prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge, überschlug sich mehrmals und kam schliesslich in Seitenlage zum Stillstand.