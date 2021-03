Personen wurden dabei keine verletzt. Der Sachschaden am Personenwagen ist gering. Am Motorflugzeug entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden,

Ein Kleinflugzeug der Pilatus Flugzeugwerke AG beabsichtigte am Freitagmorgen in Stans von der Rollpiste über die Ennetbürgerstrasse Richtung Startpiste des Flugplatzes Buochs zu Rollen. Für dieses Vorhaben wurde der Verkehr auf der Haupstrasse mittels einer roten Ampel angehalten, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Freitag mitteilte. Als das Kleinflugzeug des Typ PC 12 die Ennetbürgerstrasse überquerte, kam es, mit einem Auto, das in Richtung Stans unterwegs war, zu einer Kollision mit den Rotorblättern des Flugzeuges: Das Auto prallte in die Rotorblätter des PC 12.