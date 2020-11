Berlin : Auto rammt Tor vor Merkels Büro

In Berlin ist einem Augenzeugen zufolge am Mittwoch ein Auto in das Tor des Bundeskanzleramts gefahren. Weitere Details waren zunächst nicht zu erhalten.

In Berlin ist ein Auto in das Tor vor dem Bundeskanzleramt gefahren. REUTERS

In Berlin ist einem Reuters-Augenzeugen zufolge am Mittwoch ein Auto in das Tor des Bundeskanzleramts gefahren. Bilder des Vorfalls zeigen, dass das Fahrzeug mit weisser Farbe beschriftet ist. Grössere Schäden sind weder am Fahrzeug noch am Tor zu erkennen.

Mehr folgt…