Seattle

Auto rast in Demonstranten – zwei Frauen schwer verletzt

Bei einer Anti-Rassismus-Demo in Seattle sind zwei Frauen von einem Auto angefahren und durch die Luft geschleudert worden. Sie wurden dabei lebensgefährlich verletzt.

Ein Mann ist mit seinem Auto in einen wegen Protestaktionen gesperrten Autobahnabschnitt in der US-Grossstadt Seattle gerast und hat zwei Frauen im Alter von 24 und 32 Jahren erfasst. Die beiden hatten an einer Protestkundgebung gegen Rassismus auf dem Highway teilgenommen.