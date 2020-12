In der westdeutschen Stadt Trier sind am frühen Dienstagnachmittag mehrere Menschen von einem Autofahrer angefahren worden. Der Südwestrundfunk berichtete unter Berufung auf den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe, dass mindestens zwei Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden seien. Leibe sprach von einer Amokfahrt. Er sagte: «Ich bin gerade durch die Innenstadt gelaufen und es war einfach nur schrecklich. Es bot sich ein Anblick des Grauens. Da steht ein Turnschuh … das Mädchen dazu ist tot.»

Auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen beschädigte Geschäfte in der Fussgängerzone und einen am Boden liegenden Verletzten sowie ein Rettungsfahrzeug. Der «Triersche Volksfreund» zitierte einen Augenzeugen, der von einem Range Rover Geländewagen sprach, der in die Zone gerast sei. Menschen seien durch die Luft geflogen. Ein Helikopter kreise über dem Gebiet.