Kleinbasel - Auto rast in Ladenfront in Basler Innenstadt

Am Donnerstagabend kam es in Basel zu einem spektakulären Autounfall. Ein schwarzer Personenwagen fuhr in die Fensterfront eines Geschäfts in Kleinbasel.

Am späten Donnerstagabend ist in der Basler Innenstadt ein Auto in die Fensterfront eines Sunrise-Shops gefahren. Geschehen ist der Unfall an der Greifengasse in Kleinbasel. Der Lenker oder die Lenkerin verlor gemäss Augenzeugen und -zeuginnen die Kontrolle über den schwarzen Personenwagen und prallte mit grosser Geschwindigkeit in die Fensterfront des Ladengeschäfts. Auf Bildern ist der grosse Sachschaden zu sehen, der am Fahrzeug entstanden ist.