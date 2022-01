Hessen (D) – Auto rast in Tanksäule – Explosion fordert zwei Todesopfer

Bei einem Feuer an der Raststelle Langen-Bergheim Ost an der Autobahn 45 in Hessen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vor dem Brand am Montagmittag soll es eine Explosion gegeben haben, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach sagte. Zwei Fahrzeuge seien betroffen gewesen. Einer der Toten sei in einem Fahrzeug gefunden worden, ein anderer habe ausserhalb gelegen. Bilder zeigen ein Autowrack, das unmittelbar vor der Tankstelle auf der Seite liegt.