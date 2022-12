Berner Oberland: Auto-Rowdys ärgern Camper und Ausflügler

«Das Problem existiert seit Jahrzehnten», sagt Christine Jenni, Gemeinderätin von Rüeggisberg und Präsidentin des Vereins Gantrisch-Parking. Sie ist für die Parkplätze in der Gantrisch-Region zuständig. In der Vergangenheit sei eine Parkuhr bei solchen Aktivitäten zerstört worden. Ein anderes Mal kollidierte ein Auto mit dem Wintergarten eines Berghauses.

Noch beliebter in den Wintermonaten

Im Winter zieht es die Drifter noch mehr in die Gegend. Wie die Tamedia-Zeitungen weiter berichtete, war das am vergangenen Wochenende wieder der Fall. Demnach versammelten sich Dutzende Auto-Rowdys Samstagnacht in der Gegend.

Ruhe der Wildtiere gefährdet

Lorenz Heer, Geschäftsführer von Pro Natura Bern, macht sich um die Wildtiere in der Umgebung Sorgen. Nahe des Gurnigelpasses befindet sich eine Wildruhezone. Vermehrt noch in der Winterzeit ist es wichtig, dass Wildtiere dort ungestört ruhen können. «Unbekannte Geräusche wie Motorengeheul können sie dabei stören und Fluchtreaktionen auslösen», erklärt Heer gegenüber Tamedia.

Der Polizei sei das Driften gerade in den Wintermonaten eine schon länger bekannte Problematik. «Es ist in der Vergangenheit auch schon zu Unfällen in diesem Bereich gekommen», sagt Mediensprecherin Lena Zurbuchen. Polizeibeamte seien deswegen in der Gegend präventiv vermehrt anwesend. Laut Zurbuchen kam es auch schon zu Anzeigen im Zusammenhang mit Driftern.