La Roche FR : Auto rutscht Böschung hinunter – Lenker (20) wird hinausgeschleudert

Bei einem Selbstunfall in La Roche FR wurden der 20-jährige Fahrer und der 19-jährige Beifahrer schwer verletzt. Die genauen Umstände werden ermittelt.

In La Roche FR kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Unfall: In einer Rechtskurve verlor der 20-jähriger Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf dieses von der Strasse abkam und eine Böschung hinunterrollte. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, während der 19-jährige Beifahrer von der Feuerwehr befreit werden musste. Die beiden schwer verletzten Insassen wurden ins Spital gebracht.