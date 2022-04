Hochwald SO – Auto rutscht nach heftiger Kollision über Böschung 20 Meter in die Tiefe

Kapo SO

Zum Unfall kam es am frühen Samstagmorgen, als ein talwärts fahrendes Auto auf schneebedeckter Strasse in einer Kurve von seiner Fahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Nach einem Unfall auf der Dornacherstrasse in Hochwald rutschte ein Auto über die Böschung rund 20 Meter in die Tiefe und musste mit einem Kran geborgen werden.

Bei Hochwald wurde am frühen Samstagmorgen bei einer Kollision ein Lenker mittelschwer verletzt. Wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt, kam ein Automobilist auf der Dornacherstrasse in Richtung Dornach im Bereich einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Strasse von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Durch den Aufprall wurde dieses zurückgeschoben und rutschte über die Böschung rund 20 Meter in die Tiefe. Dabei wurde der Lenker mittelschwer verletzt.